Ma quando parla di disabilità, Di Maio sa quello che dice?

PAROLE CHE TRADISCONO L'IMPREPARAZIONE DI DI MAIO

Mi chiedo infine (e con me la Fish) se e in che modo queste onlus abbiano saputo centrare l'attenzione sugli nodi focali in materia di inclusione lavorativa, come ad esempio lo stato di reale attuazione della legge 68/99 sul collocamento mirato e del decreto legislativo 151/201511. Oppure se abbiano evidenziato ai ministri gli aspetti ancora mancanti rispetto all'applicazione della legge, due tra tutti, l'emanazione delle Linee guida per il collocamento mirato e la costituzione della Banca dati sul collocamento, entrambi previsti dal decreto. A questo punto il diavoletto che ogni tanto s'impossessa di me mi insinua un sospetto un po' maligno: e se aver convocato realtà che c'entrano ben poco con la difesa del diritto al lavoro delle persone disabili non fosse stato un errore dettato dall'ignoranza ma una precisa strategia? Mostrare ai cittadini con disabilità di essere interessato alle loro priorità in ambito lavorativo facendo loro credere di interloquire con chi di questo tema se ne intende ma, in realtà, interpellare associazioni che, occupandosi di altri aspetti legati alla disabilità, possono essere considerate relativamente innocue e presumibilmente di poche pretese rispetto al tema oggetto del confronto. Una facile soluzione per scrollarsi di dosso un problema fastidioso, fingendo di darsi seriamente da fare per migliorare la condizione di milioni di cittadini. Mi permetto un'ultima considerazione sul linguaggio usato da Di Maio. Proferire parole come «persone affette» o «colpite da disabilità» è sbagliato, oltre che anacronistico. La disabilità non è né una malattia, né una catastrofe naturale ma è frutto dell'interazione tra determinati corpi (o menti) che si discostano dalla cosiddetta “norma” e le barriere fisiche e socio-culturali dell'ambiente esterno. Forse un ministro che pretende di occuparsene dovrebbe saperlo.