Chi è Andrea Enria, in corsa per la vigilanza bancaria

L'Italia è ancora in gara per ottenere la Vigilanza bancaria: le quotazioni di Andrea Enria, attuale presidente dell'Autorità bancaria europea a Londra, sarebbero risalite, e la nomina potrebbe essere in agenda già questa settimana. A rilanciare l'indiscrezione è l'agenzia Reuters, secondo cui Enria avrebbe ridotto il distacco nei confronti dell'irlandese Sharon Donnery, vicegovernatrice della Banca d'Irlanda e fino ad oggi vista come favorita. Pochi giorni fa, infatti, l'assenza del leghista Marco Zanni all'Europarlamento aveva fatto mancare il voto decisivo perché Enria fosse indicato come il favorito a succedere alla guida della Vigilanza a Daniele Nouy, in uscita a fine anno.

UNA VITA TRA ISTITUZIONI EUROPEE E BANKITALIA

Cinquantasette anni, dal 2011 ai vertici dell'Authority europea per le banche, Enria è stato capo della vigilanza di Bankitalia dal 2008 al 2011. Tutta la sua carriera, in realtà, si è mossa tra Bankitalia e le istituzioni europee, soprattutto la Bce. Bocconiano, un master di filosofia a Cambridge, Enria è considerato abbastanza autorevole da non far pesare su di lui i sospetti di possibili favoritismi nei confronti degli istituti di credito italiani, attualmente tra i più in difficoltà a causa della crisi del debito pubblico. Enria, infatti, è visto come non influenzabile dall'attuale governo italiano.