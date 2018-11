Che fine hanno fatto i bitcoin 10 anni dopo

Nel frattempo, se si possiede un profilo LinkedIn (il social network dei professionisti) sará sicuramente capitato di essere invasi da una miriade di richieste di collegamento da parte di startupper alla ricerca di investitori nell’ultimo token di grido. Si tratta di gettoni virtuali attraverso cui raccogliere capitale online in modo alternativo al crowdfunding. Il rischio connesso a questo tipo di operazioni è quello di giocare alla lotteria, come ha ricordato l’inventore di questa forma di raccolta di capitale, J.R. Willett, anche se con una differenza: le probabilità di vittoria non sono sempre e solo a favore del banco, quindi «la cosa giusta da fare è consentire alla gente di giocare se vuole perseguendo coloro che invece ingannano gli altri». J.R Willett sta al momento lavorando alla creazione di nuovi bancomat per le cripto valute perché è convinto rappresentino una grande occasione per i Paesi in via di sviluppo. Il rischio connesso alle monete elettroniche, lui dice, è quello di aumentare le disuguaglianze nella misura in cui non sono accessibili a tutti, per quello «sto cercando di attutire il colpo diffondendo il piú possibile le monete virtuali». Tuttavia, tra criptoentusiasti e no, scarsa attenzione per il consumatore finale e grandi slanci romantici, quasi mille monete create e scomparse nel corso di un decennio, incertezze regolatorie, demagogie politiche, costi nascosti della tecnologia ed esternalità negative connesse come l’elevato impatto ambientale o i rischi per la privacy, la rivoluzione resta tutta su carta. Per ora.