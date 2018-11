Gli affari dell'Italia dietro la visita di Di Maio in Cina

L'Italia vira con convinzione sulla Cina con cui considera di avere un «rapporto fondamentale», come evidenziato dai contratti firmati dagli agrumi siciliani alle navi di Fincantieri e agli elicotteri di Leonardo. La nuova missione del vicepremier Luigi Di Maio, la seconda a meno di due mesi dall'Expo di settembre a Chengdu, testimonia la visione del «nuovo governo» e non a caso è su Shanghai per il China International Import Expo, aperto fino al 10 novembre. Oltre 3.600 compagnie partecipanti in rappresentanza di 172 tra Paesi, regioni e istituzioni internazionali, ha scandito il presidente Xi Jinping nel discorso di apertura, rivendicando una vittoria personale per la prima edizione del Ciie fortemente voluta a dimostrare che la Cina non è solo Paese esportatore, ma anche importatore interessato alle novità, pronto a indossare i panni di alfiere della globalizzazione contro il protezionismo. Al punto da stimare il fabbisogno cinese sull'import di beni e servizi per i prossimi 15 anni, rispettivamente, in 30 mila miliardi e in 10 mila miliardi di dollari.

LA GAFFE DI DI MAIO SU XI

Di Maio, durante l'intervento fatto in italiano al forum su commercio e innovazione del pomeriggio, ha annoverato il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni «a quota 100» (che favorirà il cambio generazionale e l'ingresso di nuove professionalità sia nel pubblico sia nel privato) nel «quadro dell'innovazione del Paese», tra blockchain, big data, venture capitalism e intelligenza aritificiale, con lo Stato in un nuovo e importante ruolo nell'economia. Di fronte alla platea di diverse centinaia tra premier, politici e icone dell'hi-tech come Bill Gates e Jack Ma (fondatori di Microsoft e Alibaba), il vicepremier è incappato nella gaffe di chiamare il presidente Xi Jinping il «presidente Ping», ha presentato l'Italia orientata alla «smart nation» e ha annunciato che per spingere le piccole imprese sarà introdotto l'«innovation manager» con sgravi fiscali per 40 mila euro. Il made in Italy «vuol dire prodotto fatto con amore: investite nel futuro, investite in Italia».