I sindacati si spaccano su contratto e piano di Fca

Fca va verso il rinnovo contrattuale e l'attuazione del nuovo piano industriale negli stabilimenti italiani con i sindacati divisi e scarsi carichi produttivi che mettono a rischio la tenuta dell'occupazione. I sindacati firmatari del vecchio contratto, esclusa quindi la Fiom, hanno presentato una piattaforma che prevede aumenti complessivi pari al 10% della busta paga, a regime in quattro anni. Per lo stipendio medio (quarto seconda fascia) la richiesta sarà di 2.138 euro di incremento annuo a fine periodo. La Fiom invece presenta una piattaforma propria in cui al primo posto c'è l'adeguamento da subito del contratto rispetto ai minimi imposti dal contratto nazionale delle tute blu, a cui Fca, come noto, non aderisce. Anche la piattaforma degli altri sindacati dovrebbe portare nella stessa direzione, ma in quattro anni mentre la Fiom chiede che l'aumento sia da subito.

TIMORI PER IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE A POMIGLIANO E MIRAFIORI

Ma il vero punto nodale rimane il piano industriale. Secondo la Fiom, quest'anno la produzione nel nostro Paese si fermerà a 700 mila unità, con ricadute negative su tutti gli stabilimenti: a Pomigliano la cassa scade a settembre del 2019 e i lavoratori attivi sulla Panda sono 1.265 su 4.800, secondo quanto dichiarato dal sindacato oggi in conferenza stampa, a Mirafiori i 1.200 esuberi teorici non risultano sulla carta solo perché i lavoratori sono stati spostati su Grugliasco. «Come prima cosa - ha spiegato la segretaria Re David - chiediamo all'azienda un tavolo unitario sul piano industriale». Fca infatti ha convocato due tavoli distinti: alla Fiom verrà presentato il piano per gli stabilimenti italiani il 30 novembre, gli altri sindacati il 29.