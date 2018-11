Le quotazioni di spread e Borsa del 5 novembre

Lo spread Btp-Bund s'è attestato in lieve rialzo lunedì 5 novembre, mentre la Borsa di Milano - poco mossa in avvio di seduta (+0,02%) - è scesa sotto la parità con il passare dei minuti (-0,13%). In mattinata, chiusura pesante per i principali listini asiatici.

SPREAD BTP-BUND STABILE

Il 5 novembre il differenziale tra il decennale italiano e il corrispettivo tedesco ha iniziato la seduta a 289 punti come venerdì sera, per poi salire leggermente, a 292 punti. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,31%.

BORSE ASIATICHE IN ROSSO

Seduta in rosso per le Borse asiatiche che ridimensionano l'ottimismo per un accordo commerciale tra Usa e Cina dopo che il 2 novembre i segnali di distensione lanciati da Washington avevano messo le ali ai listini dell'area. Tokyo ha perso l'1,55%, Seul lo 0,9%, Sydney lo 0,5, Shanghai lo 0,4% mentre Shenzhen ha ceduto lo 0,01%. Maglia nera per Hong Kong che, a scambi ancora in corso, scivola del 2,2%. A raffreddare gli entusiasmi per una rapida fine della guerra commerciale ci ha pensato il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che ha escluso un'intesa imminente. Il rendimento dei titoli di Stato americani resta attorno al 3,2% dopo che i buoni dati sull'occupazione Usa di venerdì hanno confermato la strada di una stretta sui tassi. Ne risente anche l'euro, che scende poco sotto 1,14 sul dollaro nel giorno in cui l'Italia dovrà affrontare le critiche dell'Eurogruppo sulla manovra. Poco mossi i future sulle Borse europee, deboli quelli su Wall Street.