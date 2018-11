Le quotazioni di Borsa e spread del 6 novembre 2018

11.03 - LO SPREAD SI AVVICINA A QUOTA 300

Accelera lo spread tra Btp e Bund che arriva a sfiorare i 300 punti base per la prima volta dal primo novembre. Il differenziale si è ampliato fino a 299,1 con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,39%. Piazza Affari intanto peggiora: Ftse Mib a -0.9%.

10.14 - TUTTA L'EUROPA IN NEGATIVO

Le Borse europee cambiano rotta e girano in negativo. Milano è la peggiore e cede lo 0,56%, seguita da Madrid, che perde mezzo punto percentuale. In negativo pure Parigi (-0,27%), Francoforte (-0,12%) e Londra (-0,08%). Lo spread fra Btp e Bund è stabile a 292 punti. Poco mosso anche l'euro, che si mantiene sopra la quota di 1,14 contro il dollaro.

9.50 - MILANO INVERTE LA ROTTA

Piazza Affari gira in negativo e perde lo 0,4%, in scia alle altre piazze europee che si stanno indebolendo, nel giorno del voto negli Stati Uniti. A Milano è giornata di cda sulle trimestrali per alcune big, alcune delle quali già oggi diffonderanno i risultati, come Campari e Intesa Sanpaolo. In coda al listino ci sono Fineco (-1,6%) e Ferrari (-1,9%), quest'ultima all'indomani dei conti. In rosso anche Banco Bpm (-1,4%). Giù Carige (-2,2%) e Mps (-1,9%). Salgono invece Mediaset (+2,7%), che ha diffuso i dati sulla pubblicità (+2,5% da gennaio a settembre) e Leonardo (+0,65%), che ieri ha annunciato contratti in Cina per 15 elicotteri. In calo dello 0,29% Luxottica, all'indomani della dichiarazione di Leonardo del Vecchio sul management di EssilorLuxottica.

9.10 - EUROPA IN TERRENO POSITIVO

Apertura in terreno positivo per le principali Borse europee. Francoforte ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,2% a 11.518 punti, Parigi in rialzo dello 0,18% a 5.110 punti e Milano guadagna lo 0,2% a 19.320 punti. Piatta Londra (+0,04% a 7.107 punti).

9.05 - PIAZZA AFFARI APRE IN RIALZO

Apertura in crescita per Piazza Affari. In avvio di seduta, l'Indice Ftse Mib ha segnato un rialzo dello 0,21% a 19.320 punti.