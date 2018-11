SCM guarda al futuro e punta su giovani e aziende italiane più promettenti

Capita spesso di pensare al futuro. A come raggiungere i propri obiettivi. Ma non è sempre facile riuscirci. Ancora di più in un periodo di incertezza economica come quello che si vive in Italia (e non solo). "In questo momento i classici bond non danno rendimenti interessanti" spiega Antonello Sanna, amministratore delegato di Solutions Capital Management (SCM), azienda da lui fondata nel 2009, "inoltre il mercato azionario offre opportunità solo a medio e lungo termine, ci sono però spazi alternativi". SCM è la prima società di intermediazione mobiliare quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ed è specializzata nei servizi di private banking e wealth management, con oltre 1 miliardo di euro di asset amministrati e più di 30 consulenti finanziari. Offre prodotti per investire nel capitale delle aziende innovative italiane con più potenziale. Tutto questo, però, è fatto in modo differente: SCM ha intrapreso iniziative per assumere giovani neolaureati da formare. Saranno wealth manager, ovvero validi consulenti per gli investimenti e per la gestione del patrimonio, in grado di risolvere problemi spinosi come una successione aziendale, ma anche profondi conoscitori del cliente e delle sue priorità.

IL LIFE COACHING.

SCM Sim si è specializzata nel cosiddetto life coaching. Significa che l’azienda prende sotto braccio il cliente, capisce quali possono essere i suoi obiettivi di medio e lungo termine e poi elabora insieme a lui un progetto di gestione del patrimonio per rendere possibile i suoi sogni. C’è chi vuole far studiare i figli, chi intende ritirarsi dal lavoro e vivere di rendita, chi vuole predisporre un futuro sereno per la famiglia: ma se si vuole ottenere questi risultati, bisogna avere un comportamento di spesa coerente. «In Italia, forse per una questione che fa parte della nostra cultura», spiega Sanna, «non siamo portati a ragionare con prospettive più lunghe di un anno o due, se non quando compriamo una casa. Noi di SCM prima vogliamo comprendere gli obiettivi del cliente, poi facciamo un piano per realizzarli e quindi pensiamo agli investimenti. Abbiamo capito che il vero valore per il cliente è capire perché ha risparmiato, non tanto la possibilità di avere un rendimento».