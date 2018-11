Come sta l'economia degli Usa dopo due anni di Trump

Barry Eichengreen, storico dell’economia e politologo a Berkeley, i Nobel Edmund S. Phelps e Angus Deaton, e altri, hanno discusso giorni fa l’economia trumpiana. Per Eichengreen le parole d’ordine contro l’immigrazione, per il protezionismo e per il nazionalismo – o se si vuole contro il multilateralismo – hanno funzionato perché agivano su una realtà di crescita insoddisfacente e di crescenti diseguaglianze economiche, particolarmente forti in America, e di incertezza economica. In più, Trump giocava la carta identitaria di un elettorato che si sentiva negletto, deplorables come li definiva nel 2016 Hillary Clinton, e che ha visto in lui il suo campione. L’occupazione manifatturiera è cresciuta con Trump di 400 mila unità, accelerando una ripresa in corso da otto anni dopo i crolli del decennio scorso. I conti con l’estero, che Trump aveva promesso di raddrizzare, sono sempre in rosso, passati per merci e servizi dai 40 miliardi di deficit mensile nel settembre 2016 ai circa 53 miliardi del settembre 2018. Gli americani hanno più soldi e acquistano di più prodotti stranieri che ormai hanno un mercato consolidato e che difficilmente il protezionismo potrà sradicare. Secondo Deaton, i tagli fiscali sono stati sbagliati perché decisi in una fase già espansiva. E per Phelps manca qualsiasi visione su come sorreggere innovazione e produttività, veri motori dello sviluppo.