All'Amazon di Piacenza i lavoratori fermano gli straordinari

Centrale anche il nodo dei lavoratori 'in somministrazione' che secondo i sindacati e le risultanze dell'Ispettorato nazionale del lavoro dovrebbero essere ricondotti al contratto subordinato. Pesa per Molinari anche «la mancanza, nell'azienda dell'uomo più ricco del mondo, di un premio di risultato per i lavoratori che concorrono ad aumentarne la ricchezza».

AMAZON: «NOI RISPETTOSI DELLE LEGGI E DEGLI ACCORDI»

Contestazioni cui Amazon Italia replica punto per punto. A cominciare dalla stabilizzazione dei somministrati, per i quali l'azienda dice di aver rispettato le «norme di legge e contrattuali». Quanto alla richiesta di straordinari, in occasione di picchi lavorativi come il Black Friday l'azienda sottolinea di pianificare «le ore di straordinario in dialogo con il personale almeno con 4 settimane di anticipo». Lo stato di agitazione appena proclamato per ora «è un primo passo», sottolineano i sindacati, che si riservano «in accordo coi lavoratori, eventuali altre azioni». L'anno scorso a Castel San Giovanni fu proclamato il primo sciopero in un magazzino di Amazon in occasione del Black Friday, colpendo la distribuzione in un giorno tradizionalmente caratterizzato da intensi movimenti di magazzino. Azione che accese i riflettori sulla vertenza dei lavoratori e portò a un primo storico accordo raggiunto a maggio. Intesa che però oggi secondo i sindacati viene disattesa.