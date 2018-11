Chi è Andrea Enria, nuovo presidente della vigilanza bancaria Bce

L'italiano Andrea Enria, attualmente capo dell’Autorità bancaria europea (Eba), sarà il nuovo presidente della vigilanza bancaria della Bce. Lo ha deciso il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, che lo ha preferito alla vicegovernatrice della Banca centrale irlandese Sharon Donnery, fino a oggi vista come favorita.

Pochi giorni fa, infatti, l’assenza del leghista Marco Zanni all’Europarlamento aveva fatto mancare il voto decisivo perché Enria fosse indicato come il favorito a succedere alla guida della Vigilanza a Daniele Nouy, in uscita a fine anno. La Bce a settembre aveva inviato una lista di tre candidati all’Europarlamento: oltre a Enria e Donnery, anche il francese Robert Ophele.

Dopo le rispettive audizioni, il presidente della Consob francese è uscito di scena, e Roberto Gualtieri, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari dell’Europarlamento, ha inviato a Francoforte i nomi di Enria e Donnery, alla pari. Una situazione che era parsa svantaggiare Enria, perché il voto mancante di Zanni - che se ci fosse stato avrebbe portato Enria in pole position - era sembrato tradire un appoggio piuttosto tiepido da parte delle autorità italiane.

Adesso che l’Italia ha conquistato la Vigilanza e l’Irlanda l’ha persa si apre la strada a una nomina del governatore irlandese Philip Lane a capo economista a Francoforte. La partita per il post-Draghi non sarebbe affatto chiusa per il tedesco Jens Weidmann, così come in molti invitano a prendere con scetticismo l’affermazione secondo cui Angela Merkel non sarebbe interessata a cariche europee (si parla della presidenza della Commissione nel caso di scioglimento del governo tedesco).