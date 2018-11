Per Draghi l'Italia deve continuare a ridurre il debito pubblico

Il presidente della Bce Mario Draghi, durante la riunione dell'Eurogruppo del 6 novembre alla quale ha partecipato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ha insistito sulla necessità che l'Italia riduca il suo debito elevato. È quanto si apprende da fonti europee. Prendendo la parola nella riunione dei ministri dell'Economia dell'Eurozona dedicata all'Italia, Draghi ha sottolineato come ridurre il debito sia una responsabilità che va al di là di quanto richiesto dalle regole europee.

I SAGGI ECONOMICI TEDESCHI TAGLIANO LE STIME DEL PIL

I saggi economici del governo tedesco, intanto, hanno decisamente abbassato le previsioni di crescita della Germania, per il 2018 all'1,6% e per il 2019 all'1,5%. Tra le ragioni di questo ribasso anche il timore per le politiche in Italia. Il pericolo italiano non va sottovalutato, stando ai consulenti indipendenti dell'esecutivo di Merkel, secondo quanto ha anticipato la Frankfurter Allgemeine Zeitung del 7 novembre.