L’Ici e le tasse che la Chiesa non pagherà mai

Là dove non riuscirono neanche i comunisti, quelli che mangiano i bambini e abbeverano i loro cavalli alle fontane in piazza San Pietro, ovvero Pierluigi Bersani e le sue liberalizzazioni, è riuscita la moderata e in alcune sue lande timorata di Dio Europa. La Chiesa, come tutti i comuni mortali, deve pagare l’Ici, le tasse sugli immobili. Fossi il governo in carica, che è li che si affanna a cercare soldi che non bastano mai, non mi farei sfuggire la ghiotta occasione. Il tutto, ovvero il dovuto per gli anni che vanno dal 2006 al 2011, vale circa 5 miliardi di euro, poco meno di quello che servirebbe per sterilizzare l’Iva, o far partire il reddito di cittadinanza piuttosto che un inizio di flat tax.