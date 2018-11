Le quotazioni di Borsa e spread del 7 novembre 2018

10.07 - SPREAD SOTTO I 290 PUNTI BASE

Lo spread tra Btp e Bund scivola sotto i 290 punti base, a 289. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,32%.

10.02 - EUROPA TRAINATA DALLE BANCHE SULLA CORSA DI MADRID: +1,8%

Migliora l'andamento dei mercati azionari del Vecchio Continente trainati dal settore bancario sulla corsa di Madrid (indice Ibex +1,8%) dopo che la Corte suprema spagnola ha ribaltato una recente sentenza e negato che debbano essere gli istituti di credito a farsi carico delle imposte di bollo sui mutui. Una sentenza favorevole ai consumatori avrebbe invece comportato miliardi di costi per le banche del Paese. A Madrid, dopo che Bbva e Santander avevano già registrato buoni acquisti a New York, i due big guadagnano oltre il 3% e il Banco Sabadell guida il listino e sale di oltre il 5%. Più in generale, con Milano che segue la Borsa spagnola e cresce dell'1,5%, Parigi sale dell'1% con discreti rialzi per il settore auto, Francoforte e Londra dello 0,9%. In Piazza Affari sempre bene Campari (+3,3%), con Intesa che accelera e guadagna il 2,6%. Piatte Ubi e Stm.

9.07 - L'EUROPA PARTE BENE, LONDA A +0,6%

Partenza in territorio positivo per i mercati azionari del Vecchio Continente: Londra ha aperto in rialzo dello 0,6%, Francoforte dello 0,5% e Parigi in crescita dello 0,4%.

8.35 - SHANGHAI CHIUDE A -0,68%, FOCUS SU MIDTERM USA

Le Borse cinesi hanno virato in negativo nel finale con l'attenzione rivolta all'esito dei risultati del voto di Midterm negli Usa per i relativi effetti sullo scontro commerciale Washington-Pechino: l'indice Composite di Shanghai ha ceduto lo 0,68% e si è attestato a 2.641,34 punti, mentre quello di Shenzhen ha perso lo 0,43% scivolando a quota 1.340,37.

8.28 - ASIA FIACCA DOPO LE ELEZIONI AMERICANE, TIENE SYDNEY

Mercati asiatici e dell'area del Pacifico con intonazione marginalmente negativa ma senza particolari strappi dopo il risultato delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,2%, deboli le Borse della zona cinese, mentre Sydney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha chiuso in rialzo dello 0,3%. Più nel dettaglio, nel finale di seduta Hong Kong e Singapore hanno ondeggiato sulla parità, mentre Shanghai ha ceduto lo 0,6% e Shenzhen lo 0,4%. Più debole Seul (-0,5% l'indice generale, -1,3% quello dei gruppi hi tech). Positivi i future sull'avvio dei listini europei.