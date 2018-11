Quando fare i versamenti per aderire alla pace fiscale

Per fare la pace fiscale il tempo stringe. La prima data utile per aderire alla sanatoria è infatti quella di martedì 13 novembre, termine entro cui occorre versare l'importo, privo di sanzioni e interessi, per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018. Mentre entro venerdì 23 novembre bisogna versare gli importi per l'invito al contraddittorio con istruttoria ancora pendente al 24 ottobre; per l'avviso di accertamento, rettifica o liquidazione; e per l'atto di recupero credito non ancora impugnato (leggi anche: Cosa c'è nel testo definitivo del decreto fiscale).

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER IL CONTRIBUENTE

È bene ricordare che la pace fiscale consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, giorno in cui il decreto fiscale varato dal governo M5s-Lega è entrato in vigore, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data. Come scrive la stessa Agenzia delle Entrate sul proprio sito web, le condizioni sono particolarmente favorevoli per il contribuente, in quanto «non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi». Per fruire della sanatoria basta quindi pagare solo il capitale, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.

LE DATE DA SEGNARE SUL CALENDARIO

I termini entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diversi in base al tipo di atto. Il termine di versamento dell’importo dovuto scade: