Cosa dice il bollettino economico della Bce di novembre

Le quotazioni di Borsa e spread del 8 novembre 2018

Piazza Affari parte in rialzo e poi gira in negativo (-0,6%). Il differenziale tra Btp e Bund sale a 296 punti. Crolla Unicredit, vola Poste. Listini europei in ribasso, chiudono contrastati quelli asiatici. I mercati in diretta.