Cosa dicono le previsioni economiche Ue sull'Italia

IL DEBITO ITALIANO RESTERÀ AL 131%

«A causa del deterioramento del bilancio», scrive la Commissione Ue nelle sue previsioni, «unito ai rischi al ribasso sulla crescita, l'alto debito italiano rimarrà stabile attorno al 131% su tutto il periodo delle previsioni» cioè 2018, 2019 e 2020.E, ancora: «Dopo una crescita solida nel 2017 l'economia italiana ha rallentato nella prima metà di quest'anno per l'indebolimento dell'export e della produzione industriale. Una ripresa degli export e una maggiore spesa pubblica sosterranno la crescita moderatamente ma l'associato rischio nel deficit, assieme a interessi più alti e considerevoli rischi al ribasso, mette in pericolo la riduzione dell'alto debito». In alcuni Paesi dell'Eurozona altamente indebitati, continua il documento, «soprattutto in Italia, il circolo vizioso tra banche e debito sovrano potrebbe riemergere in caso di dubbi sulla qualità e la sostenibilità dei conti pubblici, che in un ambiente di riprezzamento complessivo dei rischi e di un aumento dei costi di rifinanziamento, potrebbe sollevare preoccupazioni di stabilità finanziaria e pesare sull'attività economica».

OCCHI PUNTATI SULLO SPREAD

«In Europa», scrive inoltre il responsabile della Dg Ecfin della Commissione Ue Marco Buti nella prefazione alle previsioni d'autunno, «l'incertezza sulle previsioni dei conti pubblici in Italia ha portato a più alti interessi di spread, e l'interazione tra il debito sovrano con il settore bancario è ancora una preoccupazione». Allo stesso tempo, però, sottolinea il documento di Bruxelles, nonostante l'aumento significativo dello spread per l'Italia a causa della situazione di bilancio, «per ora non è stato osservato nessun contagio ad altri Stati membri» (leggi anche: Le quotazioni di Borsa e spread del 8 novembre 2018).

RIVISTE ANCHE LE STIME DELL'EUROZONA

Non va molto meglio nel resto dell'Eurozona: Bruxelles infatti rivede al ribasso le stime di crescita per il 2019 a 1,9% dal 2% dell'estate e pronostica 1,7% nel 2020, mentre conferma il 2,1% per il 2018 dopo il 2,4% del 2017. «Incertezza e rischi, sia interni sia esterni, sono in aumento e cominciano a pesare sul ritmo dell'attività economica», avverte il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Secondo le stime Ue anche il deficit strutturale schizza in avanti: dall'1,8% di quest'anno sale al 3% nel 2019 e al 3,5% nel 2020. In primavera era previsto all'1,7% nel 2018 e al 2% nel 2019. «I rischi sulle previsioni del deficit includono tassi più alti sui titoli di Stato, risparmi più bassi del previsto dalla spending review e spesa più alta dovuta al possibile rinnovo dei contratti del settore pubblico», sottolinea la Commissione. «Al contrario, la possibile attivazione della clausola di salvaguardia nel 2020 e la possibile minore spesa sulle nuove misure rappresentano rischi al rialzo sulle previsioni di bilancio».