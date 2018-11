I paletti di Starace sull'affare Open Fiber-Tim

Al governo ha detto che nella nuova società pubblica della rete telefonica deve "entrare" solo la fibra e non il doppino in rame. Dietro le quinte, e da mesi, si è offerto al concorrente Tim come fornitore per vendergli traffico sulla banda larga. Ma il presidente di Enel, Francesco Starace, non ha intenzione di lasciare la "sua" Open Fiber per farla diluire in un'unica azienda di Stato - sul modello Snam rete gas o Terna - nella quale entrerebbe soprattutto l'infrastruttura dell'ex monopolista sotto l'egida di Cassa depositi e prestiti (Cdp). Per la cronaca, il dossier è all'anno zero: sembra che ancora non ci sia un piano industriale né una valutazione degli asset, mentre al Mise, in Agcom e in Cdp si starebbe valutando l'operazione soltanto dal punta di vista regolatorio. Anche per questo Starace, renziano della prima ora poi velocemente saltato sul carro dei nuovi padroni della politca, starebbe portando avanti una doppia strategia nella speranza che il progetto naufraghi, pur sapendo che - nonostante gli ottimi rapporti con il Movimento 5 stelle - non potrebbe dire "no" né all'esecutivo né al suo socio in Open Fiber (la stessa Cdp). A meno che in Tim vincano la battaglia per il controllo dell'azienda i francesi di Vivendi, favorevoli a uno scorporo della rete dall'attività commerciale, ma contrari a venderla o a darne alla gestione allo Stato.