Atlantia e Autostrade non pagano i dividendi agli azionisti

Atlantia non paga i dividendi agli azionisti. Il Consiglio di amministrazione della holding che controlla Autostrade per l'Italia, «in considerazione del contesto generale attuale, nonché alla decisione assunta dal cda di Autostrade per l'Italia di non distribuire alcun acconto sui dividendi, ha valutato di non procedere alla distribuzione dell'acconto sulle cedole per il 2018 abitualmente messo in pagamento a novembre». Il board ha deciso di rinviare la distribuzione dell'utile per l'esercizio in corso in un'unica soluzione al mese di maggio 2019. La distribuzione del dividendo di Atlantia avverrà «previa approvazione della competente assemblea degli azionisti, in misura corrispondente almeno al previsto flusso di dividendi riveniente dalle attività aeroportuali, tecnologiche e internazionali partecipate da Atlantia». Stessa decisione da parte della controllata Autostrade per l'Italia: «In considerazione del contesto generale attuale, nonché degli impatti sull'esercizio in corso degli oneri legati ai costi di ripristino e alle iniziative intraprese a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, ha valutato di non procedere alla distribuzione dell'acconto sui dividendi per l'esercizio 2018 abitualmente messo in pagamento nel mese di novembre».