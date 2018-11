Investimenti, chi è e cosa fa il gestore esterno indipendente

Il rapporto del cittadino comune con le banche è spesso influenzato dalla presunta (e ingenua) consapevolezza che la nostra relazione goda di "privilegi" e di particolari attenzioni solo perché abbiamo un buon rapporto con il direttore, figura simbolo di un “potere che fu” la cui amicizia, conoscenza o stima ostentiamo, per un caffè al bar o anche per un semplice saluto di riconoscimento in filiale, quasi come se fosse uno status. Abbiamo avuto già modo di ribadire su queste colonne che oggi tutte le funzioni decisionali sia in materia creditizia che nella fissazione dei prezzi sono accentrate nelle torri cablate delle direzioni generali e ben poche facoltà deliberative sono rimaste nelle mani del direttore che funge solo da coordinatore delle direttive impartite dall’alto e pressa i suoi consulenti-venditori a vendere ciò che gli hanno imposto di collocare.