Le quotazioni di Borsa e spread del 9 novembre 2018

L'ANDAMENTO DI BORSA E SPREAD IN TEMPO REALE

09.21 - TUTTA EUROPA IN NEGATIVO

Apertura negativa per le Borse europee nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana. A Parigi l'indice Cac 40 cede lo 0,55% a 5.103 punti. A Francoforte il Dax lo 0,33% a quota 11.489 punti. A Londra il Ftse 100 si posiziona sui 7.140 punti in apertura. A pochi minuti dalla apertura degli scambi cede mezzo punto.

09.16 - TIM ENTRA E PERDE IL 4,8%

Tim entra in contrattazione in Borsa, dopo non essere riuscita a scambiare per alcuni minuti, e cede il 4,8% a 0,51 euro, appesantita dalla perdita di 800 milioni registrata nei primi nove mesi dell'anno e dalla revisione dell'outlook sul debito a fine anno. Il titolo è arrivato a perdere fino al 5,8%.

09.11 - TIM NON RIESCE A FARE PREZZO

Tim non riesce a scambiare a Piazza Affari in avvio di seduta, dopo che il gruppo di tlc ha archiviato i conti dei primi nove mesi in rosso per 800 milioni di euro, a causa della svalutazione per 2 miliardi di euro dell'avviamento, ed ha avvertito che non rispetterà il target di un debito netto pari a 2,7 volte l'ebitda previsto per la fine di quest'anno. Il titolo, l'unico del Ftse MIb che ancora non scambia, segna un calo teorico del 5,28%.

09.01 - PIAZZA AFFARI IN ROSSO, SPREAD IN RIALZO

La Borsa di Milano apre in negativo a -0,64%, con lo spread in rialzo a 297 punti.

08.33 - BORSE ASIATICHE IN ROSSO

I mercati azionari asiatici sono in ribasso dopo il risultato post-elettorale di Wall Street e dopo che la Fed ha confermato che continuerà ad aumentare i tassi di interesse, aprendo la porta a una nuova stretta in dicembre. I listini cinesi risentono del calo delle banche dopo che il governo di Pechino sta pensando di imporre che una quota dei nuovi prestiti sia destinata alle imprese private, con il rischio che il sistema possa accumulare npl. Tokyo ha perso l'1,05%, appesantita anche dalle prese di profitto dopo i recenti rialzi, Seul ha ceduto lo 0,3% e Sydney lo 0,1%.