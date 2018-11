Perché ponte Morandi non sarà ricostruito nel 2019

Ma un po' di dubbi serpeggiano anche nella maggioranza, tanto che la commissione di Bilancio del Senato ha dato via libera al decreto con una postilla importante che riprende quanto già osservato dall'Ufficio di bilancio: «Non risulta pienamente evidente il metodo di quantificazione della somma oggetto dell'eventuale anticipo statale attivabile in caso di inadempienza del concessionario». Detto in altri modi: non è chiaro sulla base di cosa si è deciso che basteranno 360 milioni per demolizione e ricostruzione (leggi anche: Quanti sono i danni alle imprese per il crollo del Ponte Morandi).

UN ANNO PER COSTRUIRE, MA QUANDO SI PARTE NON È CHIARO

Intanto il decreto veleggia verso l'esame dell'Aula, presumibilmente mercoledì 14 novembre. Forse allora si saprà di più, ma intanto i tempi stringono per rispettare la promessa di avere il ponte entro il 2019: il commissario e sindaco di Genova Marco Bucci aveva parlato di 12 mesi di lavori. Mancano quindi circa 45 giorni per avere un progetto esecutivo, i soldi da Autostrade (o altrimenti dallo Stato), l'individuazione del soggetto costruttore. «Si era detto un anno dal dissequestro, se sarà un anno e mezzo non mi lamenterò», dice oggi Rixi. La verità è che l'obiettivo di fine 2019 è praticamente già sfumato. «Si poteva fare meglio? Forse, ma l'Italia non è la Svizzera e comunque abbiamo fatto meglio del precedente governo dopo le alluvioni», si difende il viceministro leghista, «massacrateci pure politicamente, ma chi adesso vuole bocciare il decreto o modificarlo al Senato si prende la responsabilità politica di bloccare oltre 500 milioni per Genova. Io una cosa così non l'avrei mai fatta quando ero all'opposizione». L'obiettivo polemico è proprio la ligure Raffaella Paita, che ha votato contro alla Camera.