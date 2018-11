Cosa ha detto Tria in audizione alla Camera

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria difende la manovra economica il giorno dopo i numeri dell'Ue sulla bassa crescita italiana. Parlando in audizione alla Camera, Tria ha spiegato che Il rallentamento dell'economia evidenziato dagli ultimi dati, «anche alla luce dell'incertezza internazionale, rafforza ulteriormente gli obiettivi della manovra, contrastare il rallentamento della crescita e fornire uno stimolo con gli investimenti pubblici. «Le nostre preoccupazioni su un rallentamento sono confermate» ha spiegato l'economista, e questo rende ancora «più necessario confermare l'effetto anticiclico della manovra». In questi giorni il governo è impegnato nella predisposizione di «una risposta sugli aspetti ancora controversi» della manovra, una manovra «che il governo intende confermare nei suoi pilastri fondamentali». In particolare Tria ha sottolineato che «non esiste stabilità economica senza stabilità sociale», difendendo così reddito e pensione di cittadinanza come misura fondamentale per la lotta alla povertà, i cui dati «sono inaccettabili».