Tutti i numeri dell'Atac, dai dipendenti al parco mezzi

3. IL PARCO MEZZI: ETÀ MEDIA DI 13 ANNI

Questi numeri, in realtà, non permettono di scorgere i veri problemi che affliggono Atac, scritta in altri rapporti. Per farli emergere è sufficiente prendere in mano i bilanci: «Si evidenziano le criticità inerenti la condizione del parco mezzi, come noto caratterizzato, specie nel settore di superficie, da una elevata età media e da un insufficiente tasso di disponibilità per l’esercizio, a loro volta influenzati anche da fattori esogeni quali il perdurare di una situazione di strutturale limitazione delle risorse provenienti da fonti esterne per effettuare investimenti», è possibile leggere già in un documento del 2016. Secondo gli ultimi dati, Atac dispone di 2.670 vetture (-4,2% rispetto al 2016). I mezzi di superficie sono 2.063 (-5,1% rispetto al 2016), di cui 1.899 autobus e 164 tram, mentre la dotazione della metropolitana è di 101 treni per un totale di 607 vetture (-0,8% rispetto al 2016). L'età media globale è di 13 anni. Età destinata a salire per i tram, tutti o quasi immatricolati trent'anni fa (32,5 anni). Il record longevità spetta però ai mezzi in servizio sulla tratta Giardinetti – Roma: 61 anni di media.

4. L'INQUINAMENTO: IL 77% DEL PARCO VETTURE VA A GASOLIO

Un parco mezzi vecchio è, per forza, anche altamente inquinante. Secondo un documento del 2016, il 77% del parco vetture di superficie è alimentato a gasolio e solo il 23% della flotta utilizza un carburante ad impatto ambientale ridotto (elettrico/metano). I mezzi Euro 4 ed Euro 5 rappresentano solo un terzo della flotta Atac (35%), costituita in gran parte da veicoli in classe Euro 3 o inferiore (62%) immatricolati diverse decadi fa. Non a caso, quotidianamente, dalle rimesse escono solo tra i 1.200 e i 1.300 autobus, mentre gli altri restano in officina, in perenne attesa dei pezzi di ricambio. Nel 2017 i mezzi non utilizzabili per guasti sono risultati circa 4 veicoli al giorno ogni 10 in dotazione (813 veicoli in media fermi nei garage). Ma, dei 1.300 circa che riescono a varcare i cancelli delle rimesse, molti lo fanno arrancando e, come sanno bene i passeggeri, sono destinati a esalare l'ultimo respiro con vistosi sbuffi di fumo dal radiatore dopo poche fermate. Basta spulciare gli articoli di cronaca locale per scoprire che, dall’inizio del 2018 a oggi, sono 21 gli autobus che hanno preso fuoco.