Come cambiano i contratti a tempo determinato col dl Dignità

È, insomma, un ritorno alla situazione precedente al 2015, come rileva Brunelli: «Si potrebbe proprio dire che tornano in vigore le vecchie causali abolite nel 2015, con probabile aumento del contenzioso: le definizioni legislative sono vaghe e non sempre il lavoratore ha in mano gli strumenti per comprendere le dinamiche aziendali e per capire quando la causale è giustificata oppure no. In caso di causale apposta illegittimamente, infatti, il rapporto a tempo si convertirà in un rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 12esimo mese e un giorno di lavoro. Questo margine di incertezza probabilmente renderà più difficile la proroga dei contratti alla scadenza del primo anno». Non sembrano invece esserci difficoltà circa il nuovo limite del 30% di lavoratori flessibili, inteso come “somma” di lavoratori a tempo determinato e somministrati rispetto al totale di quelli arruolati con contratto a tempo indeterminato. «Apparentemente», spiega l'avvocato, «è una norma che non dovrebbe generare particolari problematiche: il contratto a termine è valido a patto che l'azienda occupi meno del 30% dei lavoratori con rapporti "non stabili" rispetto al suo organico complessivo; in caso di superamento della quota del 30%, il rapporto si considera a tempo indeterminato ab origine».

A CHI SI APPLICA IL DECRETO DIGNITÀ

«Il decreto Dignità», conclude Brunelli, «ha previsto un cosiddetto "periodo transitorio" che è andato dal 14 luglio a pochi giorni fa, il 31 ottobre scorso. In quella forbice temporale, i contratti a tempo potevano essere rinnovati secondo quanto disposto dalla vecchia disciplina. Dal primo novembre, però, tutti i rinnovi sono disciplinati dalla nuova norma». Quindi, in sede di rinnovo, attenzione a quanto vi verrà proposto da ora in poi perché, come specifica il legale, «se un lavoratore con un contratto a termine riceve una proposta di rinnovo o proroga si applicheranno le regole sulle causali appena specificate». Di contro, il decreto Dignità non riguarda tutti i contratti di lavoro: «Non rientrano in questa disciplina i contratti stagionali. Questo significa che potranno essere rinnovati o prorogati senza la necessità di indicare una causale».