C'è un piano italiano per affrancarsi dalla nocciola turca

Loacker, invece, si muove sia sul fronte della produzione con terreni in Toscana sia sul fronte del sostegno ai produttori. A febbraio è stato lanciato il progetto Noccioleti italiani che, insieme a Intesa Sanpaolo, garantisce sostegno sia tecnico che finanziario per la messa a coltivazione di altri 2.800 ettari sul territorio nazionale, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Il sostegno finanziario è essenziale perché la pianta di nocciolo, che ha una vita utile di oltre 50 anni, inizia a produrre solo dal quinto ed entra in pieno regime all'ottavo. Fondamentale, quindi, poter contare su finanziamenti con un lungo preammortamento.

NON SEMPRE PICCOLO È BELLO

In realtà la corsa ai noccioleti non è partita nel 2018, ma prima: «Negli ultimi quattro anni, i terreni messi a coltivazione in Piemonte sono raddoppiati: da 12 mila a 24 mila ettari» spiega Franco Ramello, Coldiretti. «Il ritorno in Italia è dovuto essenzialmente al fatto che la qualità della nocciola italiana è migliore dal punto di vista organolettico, ma certo c'è anche uno sforzo dell'industria trasformatrice per garantirsi un rifornimento costante». Coldiretti lamenta inoltre controlli molto scarsi sulle aflatossine, le micromuffe cancerogene presenti nella frutta a guscio. Certo è che sul mercato dei consumatori l'utilizzo di sole nocciole italiane diventa un marchio di qualità importante e spendibile a livello di marketing, anche se ai livelli di produzione attuali i grandi gruppi come la Ferrero non possono garantirla. Altrettanto vero è che la produzione italiana è soprattutto organizzata in piccole e medie realtà, appezzamenti inferiori ai 10 ettari che possono garantire una produzione sì pregiata, ma che quando è inferiore ai 400 quintali porta fatturati annui di massimo 160 mila euro, non abbastanza per avviare piani di investimenti consistenti. Non sempre piccolo è bello.