La Savonomics e il fascino perverso di soluzioni alla sudamericana

Il fascino perverso di soluzioni alla sudamericana serpeggia da tempo nelle file della nuova maggioranza. Il Movimento 5 stelle, e Beppe Grillo in persona, ma anche Matteo Salvini e il suo fidato Claudio Borghi soprattutto, e altri. L’ex rettore della Bocconi Guido Tabellini la definisce una pattuglia di economisti “alternativi” pronti a sostenere che più si spende più scende il debito sul Pil, perché la crescita galoppa. La sovranità monetaria sarebbe la soluzione di ogni problema, o quasi, dicono anche sottovoce ma non troppo questi «sedicenti economisti che occupano incarichi istituzionali». Come se, tornati alla lira e alla vecchia Banca d’Italia pre 1981, avessimo tutti i denari necessari. È il sogno del colpo di reni che risolve la situazione. A noi la perfida Bruxelles lo impedisce. I latinoamericani spesso lo hanno fatto. Ma non ha mai portato bene. Poi, infatti, c’è il risveglio.

LA MACROECONOMIA DEL POPULISMO

Il classico risveglio lo ha tratteggiato molti anni fa l’economista tedesco-americano Rudiger Dornbusch, estroverso ed esuberante, scomparso prematuramente nel 2002. Molti vecchi studenti italiani di economia ricordano il manuale scritto 40 anni fa con Stanley Fischer e ampiamente ancora oggi in uso nelle nostre università, e ovunque. Altri ricordano Euro Fantasies : Common Currency as Panacea, che nel 1996 diceva su Foreign Affairs quanto fosse difficile avere in Europa una moneta unica, da poco allora battezzata euro. Un altro articolo, accademico, scritto con il collega Sebastian Edwards, ha pure lasciato qualche traccia. Si intitolava The Macroeconomic of Populism in Latin America e uscì nel 1989. Nel 2002 diventava un libro, The Macroeconomics of Populism, sempre centrato sul subcontinente latinoamericano ed entrambi sono ricchi di echi e assonanze con la politica economica dell’attuale governo italiano.

UN CLIMA DA "SCIOGLIAMOCI LE CATENE"

Euro fantasies è un classico venerato ancora oggi dai critici dell’euro ai quali offre gli argomenti base per poter dire che si tratta di una moneta sbagliata, soprattutto per Paesi con un rigido mercato del lavoro come quasi tutti allora (e anche oggi, in parte) in Europa. Un moneta unica per Paesi così diversi? Non funzionerà, diceva Dornbusch, che quindi non era certo un adoratore di Bruxelles. L’Italia poi era fra i meno pronti all’euro, osservava Dornbusch, e non era certo il solo a giudicarla così. Oggi l’Italia persegue politiche e respira un clima da “sciogliamoci dalle catene europee” e alcuni leader lo coltivano con costanza. Tutto questo trova numerose assonanze nel populismo latinoamericano studiato da Dornbusch, nonostante numerose e forti differenze tra i due mondi, quello dell’Europa dell’euro e quello latinoamericano di ieri (e di oggi).