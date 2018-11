Le quotazioni di Borsa e spread del 12 novembre 2018

Giornata in altalena per Piazza Affari. Il 12 novembre la Borsa di Milano ha aperto in positivo, ma poco dopo ha girato in negativo, perdendo a metà mattinata lo 0,5%. In evidenza Tim, sull'onda del progetto del governo di una integrazione in un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber; pesanti Atlantia, che cede il 4%, Ferrari (-2%) e Recordati (-1,7%), mentre Banca Carige ha chiesto e ottenuto lo stop alle contrattazioni per la seduta odierna. Deboli, rispetto all'avvio, anche le principali Borse europee: Londra +0,36%, Francoforte -0,7%, Parigi -0,22%. Sul fronte dei cambi, spicca il calo dell'euro ai minimi sul dollaro dal giugno del 2017.

LO SPREAD BTP-BUND RISALE SOPRA I 300 PUNTI

Per quanto riguarda i titoli di Stato italiani, risale lo spread. Il 12 novembre il differenziale Btp-Bund ha iniziato la seduta a 298 punti, salvo riprendere quota attorno alle 10 e superare quota 300.

BORSE ASIATICHE CONTRASTATE

Borse asiatiche contrastate. Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in debole guadagno (+0,09%), mentre salgono con decisione le Piazze cinesi: Shenzhen guadagna il 2,5% e Shanghai l'1,2%. Secondo alcuni commentatori, pur persistendo i timori per la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, i mercati sarebbero stati rassicurati dai colloqui avvenuti la scorsa settimana a Washington fra funzionari americani e cinesi. Anche un incontro a Pechino tra il presidente Xi Jinping e l'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger sarebbe stato letto come un modo per ribadire l'importanza delle relazioni bilaterali fra i due Stati. Sul piano più strettamente finanziario, gli investitori sono invece in attesa della trimestrale del colosso cinese Tencent Holdings, prevista in settimana. Fra le altre Borse, Seul cede lo 0,27% e Sidney guadagna lo 0,27%. Bene anche Mumbai, che sale dello 0,37%.