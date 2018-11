Carige verso il salvataggio con i soldi del fondo interbancario

Via libera all'intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi per salvare Carige: il comitato di gestione ha deliberato il 12 novembre un investimento fino a 320 milioni di euro a sostegno del bond subordinato che la banca deve lanciare sul mercato per rafforzare il suo capitale, secondo le indicazioni della Bce. In seguito, la banca varerà un nuovo aumento di capitale da 400 milioni di euro. L'assemblea del fondo interbancario dovrebbe dare adesso il semaforo verde all'operazione il prossimo 30 novembre, ma di fatto già l'annuncio di oggi mette in relativa sicurezza l'istituto genovese che ha chiesto e ottenuto dalla Consob la sospensione dellle quotazioni lunedì 12 novembre, per evitare movimenti speculativi. Subito dopo la decisione del fondo è arrivata la delibera del cda Carige sull'emissione del bond tra 320 e 400 milioni, più alto quindi dei duecento inizialmente previsti e non interamente coperto dal fondo. Il resto dei soldi dovrebbero metterceli gli azionisti, o investitori istituzionali. L'istituto di credito, secondo quanto riferisce il Messaggero, avrebbe oltre a un problema di capitale regolamentare anche criticità sul fronte della liquidità, conseguenza della crescita dello spread sui mercati che rende sempre più difficoltosa la raccolta per gli istituti di credito.

I SOLDI DELLE ALTRE BANCHE PER CARIGE

Il fondo interbancario di tutela dei depositi è una istituzione finanziaria a cui sono obbligate a partecipare tutte le banche italiane e che funziona come una rete di salvataggio per i risparmiatori. Qualora una banca andasse in default, il fondo tutela i correntisti, fino a 100 mila euro per depositante e per banca, rifondendo le eventuali perdite. Inoltre - ed il caso di Carige - interviene «nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate». Carige al momento non è in liqudazione né in fase di di risoluzione, ma certo c'è un rischio di dissesto per l'istituto di credito che ha varato negli ultimi quattro anni quattro aumenti di capitale e adesso si appresta a varare il quinto. Il bond, infatti, è solo un "ponte" verso un nuovo aumento di capitale da 400 milioni di euro.