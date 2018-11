La mappa delle province per reddito di cittadinanza

Quattro famiglie su 10 sotto la soglia di povertà (il 40,7%) vivono in case di proprietà, sulle quali una su 5 paga un mutuo medio di 525 euro, mentre il 15,6% in abitazioni in uso o usufrutto gratuito. È uno dei dati forniti dall'Istat nell'audizione sulla manovra in vista dell'introduzione del reddito di cittadinanza. Il 43,7% vive invece in affitto, quota che è «particolarmente elevata nei centri metropolitani (64,1%) e nel Nord del Paese (50,6%). La spesa media effettiva per l'affitto è di 310 euro». Ci sono 34 province del Sud e delle isole in testa alla classifica dei potenziali beneficiari del reddito così come lo immagina la manovra gialloverde per il 2019.

CROTONE IN TESTA, BOLZANO ULTIMA

A Crotone quasi una famiglia su quattro ha un Isee sotto 9 mila euro, così da rientrare nel perimetro della misura annunciata dal governo, che promette la misura assistenziale per famiglie con Isee fino a 9.360 euro annui. A Napoli, Palermo e Caltanissetta rientra una famiglia su cinque. A Bolzano, invece, ha i requisiti solo una famiglia su 40, a Belluno e Sondrio una su 30, a Varese una su 20. Sono i dati elaborati da un’analisi del Sole24Ore del Lunedì sugli Isee ordinari presentati in Italia nel 2016 (ultimo dato disponibile) e monitorati dal ministero del Lavoro.