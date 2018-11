Cosa si dice in Francia della manovra italiana

IL MINISTRO LE MAIRE: «NON CADIAMO NELLE PROVOCAZIONI»

«In tempi di eccitazione, è bene non reagire alle provocazioni», ha commentato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire il 12 novembre, a 24 ore dalla scadenza entro cui l'Italia dovrà fare sapere a Bruxelles se e come intende modificare la manovra. «La Commissione Ue ha teso una mano al governo italiano, spero che l'Italia la afferri», ha proseguito Le Maire, sottolineando che «le regole europee non sono imposte dalla Commissione, i 19 Stati dell'Eurozona le hanno ratificate in modo sovrano. Rispettare queste regole significa rafforzare l'Eurozona, il che è la migliore protezione dalle instabilità che ci mettono a rischio a livello mondiale. Il mio consiglio è: non lasciamoci provocare». Già il 5 novembre, il ministro - dicendo che Parigi «condivide» la valutazione della Ue - aveva mantenuto un profilo basso, spiegando che «la Francia non è in una buona posizione per dare lezioni a nessuno». Parole simili a quelle del presidente Macron, che a ottobre, pur chiedendo «il rispetto delle regole», diceva che l'Eliseo si guarda bene dal dare «lezioni dopo 10 anni passati in procedura per deficit eccessivo».