Cosa ha detto l'Istat sulla manovra

In attesa di un nuovo confronto con l'Europa, sulla manovra arriva una nuova gelata da parte dell'Istat (che tra l'altro registra un nuovo calo della produzione) e della Corte dei Conti che in audizione alle Camere hanno espresso dubbi sui conti del governo. A partire dalle stime di crescita. Rilievi che non sembrano preoccupare il vicepremier Luigi Di Maio. «Crediamo nella crescita che abbiamo individuato», ha commentato a caldo. «E quindi la nostra manovra di bilancio resta fedele agli obiettivi che si è data. È chiaro che non possiamo rispondere degli obiettivi di una manovra di bilancio fatta l'anno scorso dagli altri. Se si parla dell'ultimo trimestre si parla ancora degli effetti della legge di bilancio precedente». Questo mentre fonti M5s e di Palazzo Chigi smentiscono che sia in corso un vertice sul Def confermato poco prima invece dalla Lega.

L'ISTAT METTE IN GUARDIA SULLA CRESCITA

Per raggiungere gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento al Def per il 2018, e cioè l'1,2% di crescita, «in termini meccanici sarebbe necessaria una variazione congiunturale del Pil pari a +0,4% nel quarto trimestre dell'anno in corso», ha fatto notare il presidente facente funzione dell'Istat Maurizio Franzini, ricordando però la crescita «nulla» del terzo trimestre e che l'indicatore anticipatore «registra una ulteriore flessione» preludendo alla «persistenza di una fase di debolezza del ciclo economico». Per il 2017, ha continuato Franzini, «è confermato un indebitamento pari al 2,4% del Pil e un debito pari al 131,2%. Per l'anno in corso e i successivi si conferma quanto espresso nell'audizione sul Def pur sottolineando che un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica in modo marginale per il 2018 ma in misura più tangibile per gli anni successivi» (Leggi anche: la manovra italiana vista dalla Francia).

REDDITO DI CITTADINANZA: IMPATTO TRA LO 0,2 ALLO 0,3%

Nel suo esame, l'Istat si è soffermato sul reddito di cittadinanza. Franzini ha spiegato che la sua introduzione potrebbe portare una crescita variabile tra lo 0,2% e lo 0,3%. «Sotto l'ipotesi che il reddito di cittadinanza corrisponda a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi, secondo le simulazioni effettuate il Pil registrerebbe un aumento dello 0,2% rispetto allo scenario base. Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel caso in cui si consideri l'impatto del reddito di cittadinanza come uno choc diretto sui consumi delle famiglie». Le risorse effettive per il reddito partendo dal fondo da 9 miliardi «di cui 2,2 miliardi corrispondenti ai precedenti stanziamenti per il reddito di Inclusione», ha sottolineato il presidente Istat, sono di «8 miliardi» perché 1 miliardo è destinato ai centri per l'impiego. Il modello utilizzato dall'Istat «stima un incremento del Pil pari allo 0,7% in corrispondenza di un aumento della spesa pubblica pari all'1% del prodotto interno lordo. L'effetto del beneficio sul Pil terminerebbe dopo cinque anni, quando la riduzione dell'output gap e il conseguente aumento dei prezzi annullerebbero gli effetti positivi della spesa pubblica. Gli effetti positivi di questo scenario sono raggiunti sotto l'ipotesi che nello stesso periodo non si verifichino peggioramenti delle condizioni di politica monetaria, ovvero che non ci siano aumenti dei tassi di interesse di breve termine».

QUATTRO FAMIGLIE POVERE SU 10 HA CASA DI PROPRIETÀ

L'Istat, per quanto riguarda i criteri per accedere al reddito di cittadinanza, sottolinea che quattro famiglie su 10 sotto la soglia di povertà (il 40,7%) vivono in case di proprietà, sulle quali una su cinque paga un mutuo medio di 525 euro, mentre il 15,6% in abitazioni in uso o usufrutto gratuito. Il 43,7% vive invece in affitto, quota che è «particolarmente elevata nei centri metropolitani (64,1%) e nel Nord del Paese (50,6%). La spesa media effettiva per l'affitto è di 310 euro».

4 MILIONI DI PERSONE RINUNCIANO A VISITE PER MOTIVI ECONOMICI

Non solo. L'istituto di statistica rileva come la rinuncia a visite o accertamenti specialistici per problemi di liste di attesa complessivamente riguarda circa 2 milioni di persone (3,3% dell'intera popolazione) mentre «sono oltre 4 milioni le persone che rinunciano per motivi economici». I primi a rinunciare sono i cittadini nella fascia d'età tra i 45 e 64 anni. «Rilevante», ribadisce il presidente Franzini, «è l'intreccio tra rinuncia e condizioni economiche».

RILIEVI SULL'INCENTIVO PER LA NASCITA DEL TERZO FIGLIO

A proposito dell'incentivo previsto in manovra alla nascita del terzo figlio Franzini fa notare che «ipotizzando costanti sia i tassi di fecondità osservati nel 2017 per ordine di nascita, sia la popolazione femminile residente tra i 15 e 49 anni al primo gennaio 2018, si stima la nascita di circa 51 mila terzi figli nel 2019. Questo numero era intorno ai 53 mila tra il 2013 e 2015 e intorno a 51 mila tra il 2016 e 2017». Franzini ha ricordato anche che la media di figli per donna, per le nate a metà degli Anni 70, è stimato nell'1,4% e che «a livello nazionale la quota di donne senza figli è in continuo aumento da una generazione all'altra: era di circa una su 10 per le nate nel 1950, è cresciuta a circa 1 su 5 per le nate a metà degli Anni 70. Parallelamente aumentano, leggermente, le donne con un solo figlio e crolla il numero di donne con almeno due figli».

+2,1% DI TASSE PER OLTRE UN TERZO DELLE IMPRESE

Circa la tassazione alle imprese, l'Istat ha fatto notare come «nel complesso i provvedimenti generano una riduzione del debito di imposta Ires per il 7% delle imprese, mentre per più di un terzo tale debito risulta in aumento. L'aggravio medio di imposta è pari al 2,1%: l'introduzione della mini-Ires (-1,7%) non compensa gli effetti dell'abrogazione dell'Ace (+2,3%) e della mancata proroga del maxi-ammortamento (+1,5%)». E l'aggravio «è maggiore tra le imprese fino a 10 dipendenti».

I POTENZIALI BENEFICIARI DEL BONUS ASSUNZIONI PER IL SUD

I potenziali beneficiari del bonus assunzioni per il Sud per giovani fino ai 34 anni di età e di ultra-35enni privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, al secondo trimestre 2018, sarebbero 3 milioni e 515 mila. Il 53,3%, è l'analisi dell'Istat, «è costituito da giovani di 15-34 anni e il 46,7% da ultra-35enni; le donne sono in lieve maggioranza (51,9%); quasi la metà possiede un titolo di studio basso (48,2% con al massimo la licenza media a fronte del 10,9% di laureati); il 37,2% non ha mai lavorato; il 44,8% vive con la famiglia di origine e il 38,6% sono genitori». Gli over 35, «si stima che siano circa 1 milione 640 mila, di cui 621 mila disoccupati e 1 milione 20 mila forze di lavoro potenziali. Il 57,3% dei disoccupati sono uomini e l'80,2% di essi ha avuto almeno una precedente esperienza di lavoro. Tra le forze di lavoro potenziali prevalgono le donne (64%)».