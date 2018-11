A Siena rispunta Guasconi, protagonista della vicenda Mps

Rischia di deflagrare ben oltre la Toscana la nomina del nuovo presidente della Camera di Commercio nata dalla fusione tra quelle di Siena e Arezzo. I consiglieri dell'ente camerale in rappresentanza delle associazioni economiche riuniti il 12 novembre, hanno eletto Massimo Guasconi, esponente di quel Pd che ha governato la città del Palio e che ha deciso le sorti della banca e della fondazione Monte dei Paschi. Guasconi è stato un attore diretto della gestione condivisa insieme all’ex presidente dell’istituto senese, Giuseppe Mussari, e dell’ex numero uno dell’ente di Palazzo Sansedoni, Gabriello Mancini, perché lo stesso Guasconi eletto presidente della Camera di Commercio di Siena nel 2009, nominava e nomina un rappresentante nella deputazione della fondazione Mps avallando le scelte di Mancini.

L'OPERAZIONE ORCHESTRATA DA MARINONI, GIÀ DIFENSORE DEI VERTICI DI ETRURIA

Perché chiamare proprio Guasconi alla guida della Camera di Commercio nata dalla fusione di quella senese e quella aretina? E chi ha siglato l'accordo? Il regista dell'operazione è Franco Marinoni direttore di Confcommercio di Arezzo e direttore regionale della stessa associazione di categoria che ha chiuso l'accordo ben prima delle elezioni amministrative di giugno, quando a guidare Siena era il sindaco del Pd, Bruno Valentini. Marinoni è una figura conosciuta ad Arezzo, è noto soprattutto per aver difeso i vertici della ex Banca Etruria dalle sanzioni comminate ai membri del cda della banca. L'accordo per la Camera di Commercio prevedeva la sede ad Arezzo. Così è stato: la sede legale è toccata agli aretini e la presidenza a un uomo della Cna di Siena, ovvero Guasconi. La vicepresidenza invece toccherà fra quindici giorni alla Confcommercio di Arezzo e Marinoni spinge per far eleggere l'aretina Anna Lapini, la stessa Lapini che faceva parte del cda di banca Etruria.