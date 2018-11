Il piano diabolico dietro la sfiducia dell'ad di Tim Amos Genish

Sacrificato, in primo luogo, per la vicinanza ai francesi di Vivendi. Che, non a caso, hanno provato anche a bloccare la sfiducia all'ex amministratore delegato, poi votata dal consiglio di amministrazione. Ma soprattutto Amos Genish è stato immolato dal fondo Elliott in nome di una trattativa durissima con il governo, che punta a ottenere quello che sembrava impensabile per Telecom: in cambio dello scorporo della rete si vuole strappare il monopolio nell'accesso alla nuova futura infrastruttura "nazionalizzata"; investimenti a carico dello Stato sulla banda larga indispensabili anche per sbloccare il 5G; e - vero obiettivo della partita - spazzare via ogni paletto (normativo e regolamentare dopo la delibera dell'Agcom del 2017 contro Vivendi) che possa impedire un matrimonio tra Telecom Italia e Mediaset.

SFIDUCIA PASSATA GRAZIE AI CONSIGLIERI IN QUOTA CDP

Il fondo Elliott - sotto la guida del rappresentante italiano Paolo Scaroni - prende in contropiede amici e nemici e rimescola le carte in Telecom, con un progetto a media e lunga scadenza, che poco si confà a un hedge fund come quello americano. Nella mattinata del 13 novembre - un po' a sorpresa - ha portato in cda la sfiducia dell'ad di Tim Genish, passata senza grandi difficoltà (10 contro cinque) grazie ai consiglieri in quota Cassa depositi e prestiti (Cdp), azionista del 5% dell'ex monopolista.