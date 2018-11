Le quotazioni di Borsa e spread del 13 novembre 2018

Seduta positiva per Piazza Affari, nel giorno in cui è attesa la risposta di Roma all'Unione europea sulla manovra. Il 13 novembre, la Borsa di Milano ha iniziato gli scambi a +0,23%, senza particolari variazioni in mattinata. Riammessa alle contrattazioni Carige, che però non è riuscita a fare prezzo in avvio. In negativo Tim (-1,5%), dopo il Cda straordinario nel corso del quale è stato sfiduciato l'ad Amos Genish. Borse europee tutte di buon passo: Londra +0,7%, Parigi +0,8%, Francoforte +0,9%.

SPREAD BTO-BUND IN LIEVE RIALZO

Lo spread ha aperto in lieve rialzo. Il differenziale Btp-Bund si è attestato in avvio a 305 punti, poi ha spinto sull'acceleratore e ha supera i 310 punti base contro i 304 della chiusura di lunedì. Il rendimento del decennale italiano è al 3,48%.

LA BORSA DI TOKYO CHIUDE A -2%

La contrazione degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - con il drastico ridimensionamento delle vendite degli iPhone della Apple, impatta sulla Borsa di Tokyo, che termina in netto ribasso. Il Nikkei cede il 2,06% a 21.810,52 punti, con una perdita di oltre 450 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a stabilizzarsi dopo il rafforzamento del dollaro, poco sotto a quota 114, e sull'euro a un valore di 128,10.