Perché i risparmiatori non hanno mai abbandonato i Btp

Per capirlo, come sempre, bisogna guardare i numeri. E provare a guardare anche oltre. Già, perché a un primo sguardo oggi i titoli pubblici in mano alle famiglie rappresentano solo il 7% della ricchezza finanziaria degli italiani. È una percentuale molto bassa, se la si confronta a livello storico, come fa Bankitalia nell'ultimo Questioni di Economia e Finanza (La ricchezza delle famiglie in sintesi: l’Italia e il confronto internazionale) con quella di 28 anni fa, quando i titoli di Stato rappresentavano quasi un terzo (30%) della ricchezza delle famiglie. Oggi, insomma, siamo ai livelli minimi da quando sono disponibili le statistiche (1950) di Bankitalia. Salvini, detto altrimenti, potrebbe aver ragione a lanciare un appello agli italiani a fare un po' di più, per tornare magari ai livelli del 1993 quando i risparmiatori diventarono i primi detentori di titoli pubblici, sostituendosi alle banche. Ricordiamo che proprio in quegli anni però si stava consumando una profonda crisi valutaria: nel settembre del 1992 lira e sterlina uscirono dallo Sme, il Sistema monetario europeo, che legava le valute partecipanti a una griglia di cambio predeterminata, mentre il rendimento dei titoli di stato era schizzato all'insù. Corsi e ricorsi storici (Leggi anche: Cosa accadde quando Amato impose la patrimoniale).

IL BOOM DELLE POLIZZE E DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Torniamo al presente. È, dunque, vero che gli italiani hanno abbandonato la nave e che dovrebbero tornare a bordo per evitare il default dello Stato? Sempre il quaderno di Bankitalia ricorda che dal 1996 il ruolo guida dei titoli pubblici si è perso progressivamente in favore delle obbligazioni bancarie (erano gli anni del default dell'Argentina e dei casi Cirio-Parmalat). Emessi in massa anche per finanziare l'espansione del credito, i titoli di debito delle banche arrivarono nel 2011 a superare il 10% della ricchezza delle famiglie italiane: era questa un'anomalia tutta italiana, visto che all'estero in genere i bond delle banche finiscono raramente direttamente in mano agli investitori al dettaglio e sono comprate dagli investitori istituzionali (fondi di investimento e assicurazioni). I crac delle banche nell'era del bail-in (ricordiamoli: Banca Marche, Banca Etruria, Carife, Carichieti, Popolare di Vicenza e Veneto Banca) hanno fatto perdere l'appeal a queste obbligazioni a favore appunto di polizze e fondi comuni di investimento: snobbati dalle banche, sono diventati nell'era dei tassi al tappeto, che rendono poco profittevoli i tradizionali canali di raccolta (depositi e obbligazioni), un contenitore molto remunerativo dove, tra l'altro, si può inserire un po' tutto.

I TITOLI RAPPRESENTANO IL 20% DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE

E, infatti, dentro fondi e polizze - che oggi rappresentano ben il 35% del portafoglio delle famiglie - troviamo proprio molti titoli di Stato, soprattutto italiani. Lo ha scoperto sempre Bankitalia, in altri studi pubblicati tra il 2017 e il 2018, che hanno tolto il “velo” ai prodotti del risparmio gestito, sia quelli di diritto italiano sia con passaporto estero ma venduti in Italia (oltre ai fondi esteri venduti in Italia, molti gruppi bancari e società di investimento italiane gestiscono i loro fondi di investimento dal Lussemburgo e dall'Irlanda, Paesi con una pressione fiscale molto bassa sulle imprese). Gli analisti hanno passato ai raggi X questi prodotti finanziari venduti anche agli investitori al dettaglio con un metodo di analisi, detto look- through, che permette di capire la destinazione finale del risparmio delle famiglie e valutare, quindi, i rischi a cui sono esposti i risparmiatori. Si tratta, in altre parole, di passare al setaccio, in modo certosino, la composizione di tutti i portafogli dei fondi di investimento. Ed ecco i risultati: considerando i titoli posseduti direttamente e quelli detenuti per via indiretta tramite fondi di diritto italiano ed estero, alla fine del 2016 i titoli di debito e le azioni rappresentavano assieme quasi un terzo della ricchezza finanziaria degli italiani (30%), mentre il peso dei titoli pubblici all'interno del portafoglio addirittura triplicherebbe passando da 7 al 20% del totale delle attività finanziarie delle famiglie. Gli italiani, insomma, non sono mai scesi dalla nave: una mano all'Italia la stanno già dando.