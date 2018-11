Carige crolla, Spinelli fa appello a Malacalza

Carige è al secondo giorno fuori dalla Borsa: dopo la sospensione delle contrattazioni chiesta alla Consob per lunedì 12 febbraio, martedì il titolo non riesce a far prezzo in Borsa, con ribassi teorici che toccano il 59% e che quindi dimezzerebbero la già scarsissima capitalizzazione di mercato del titolo, pari a poco più di 215 milioni di euro. Ad alimentare la sfiducia sui mercati ci sono diversi fattori tra cui: il fatto che il bond lanciato sia ben superiore ai 200 milioni inizialmente previsti, i 190 milioni di ulteriori rettifiche sui crediti che indicano un quadro peggiore di quanto immaginato in un primo momento e - soprattutto - la risposta degli azionisti di controllo, che ha reso necessario l'intervento di urgenza del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che coprirà 320 di una emissione che potrebbe arrivare a 400, ammesso che si trova chi metta i restanti 80 milioni.

SPINELLI: GLI AZIONISTI DEVONO TORNARSI A PARLARE

La famiglia genovese, che ha il 27,5% delle azioni e che ha indicato il nuovo amministratore delegato Fabio Innocenzi e il presidente Pietro Modiano, non investirà nel bond subordinato. Ora, poiché il bond subordinato funzionerebbe da ponte verso un nuovo aumento di capitale da 400 milioni, con la possibilità di una conversione in azioni, non è così certo che la famiglia Malacalza sia ancora intenzionata a investire nuovi soldi, anche se il presidente Pietro Modiano ha affermato dopo il cda del 12 novembre che la non partecipazione al bond non significa un disimpegno. L'altro polo forte dei soci, che si raggruppa intorno al finanziere Raffaele Mincione, a Gabriele Volpi e ad Aldo Spinelli e che è uscito sconfitto dall'ultima assemblea, non ha invece ancora chiuso le porte. La Pop 12 di Raffaele Mincione è disposta a contribuire con 20 milioni di euro, ma con una postilla significativa sulla necessità di una «adeguata remunerazione». E adesso Aldo Spinelli, a Lettera43.it spiega: «Ci stiamo confrontando, siamo disposti anche noi a dare un piccolo contributo per coprire gli 80 milioni, ma in Carige gli azionisti devono tornarsi a parlare». Spinelli, che ieri si è sentito con il presidente Modiano, chiaramente si riferisce a Malacalza.