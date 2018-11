Nuovo allarme Fmi su crescita italiana e manovra

Anche il Fondo monetario internazionale non crede che l'Italia possa crescere al tasso dell'1,5% nel 2019, come previsto dal governo, e nel documento che precede la valutazione dell'economia tricolore (articolo IV) mette in guardia il nostro Paese dai rischi che un debito troppo alto possa precipitare il Paese nella recessione. Già oggi, spiegano gli economisti, qualsiasi effetto positivo della manovra sulla crescita potrebbe essere vanificato dalla crescita dello spread. Secondo il Fmi, la crescita dell'Italia sarà «di circa l'1% nel 2018-2020 e poi diminuirà». Per quanto riguarda il rapporto tra deficit e Pil, le stime del Fondo si attestano a metà strada (2,75%) tra quelle del governo (2,4%) e quelle della Commissione (2,9%). PEr il 2020-2021, «è stimato al 2,8-2,9% a meno che non ci sia ampio sostegno politico per attivare la clausola di salvaguardia sull'Iva o per trovare misure compensative», strada che «si è pero rilevata difficile da attuare in passato».

«SE LO SPREAD RIMANE ALTO EFFETTO NEGATIVO DALLA MANOVRA»

L'impatto sulla crescita dell'Italia dalle misure di stimolo previste dal governo «sarebbe incerto nei prossimi due anni e probabilmente negativo nel medio periodo, se gli spread continuassero a restare a livelli elevati» spiega il Fondo che si dice preoccupato anche per il debito pubblico che «resterà intorno al 130% del Pil nei prossimi tre anni» e avverte che qualsiasi shock anche modesto «aumenterebbe il debito aumentando il rischio che l'Italia sia costretta ad un consolidamento di bilancio maggiore quando l'economia si indebolisce. Questo potrebbe trasformare un rallentamento in una recessione».

«LA RIFORMA DELLE PENSIONI PESA SUI GIOVANI»

Critiche anche sulla riforma delle pensioni. La quota 100 «aumenterebbero ulteriormente la spesa pensionistica, imporrebbero pesi ancora maggiori sulle generazioni più giovani, lascerebbero meno spazio per politiche per la crescita e porterebbero a minori tassi di occupazione tra i lavoratori più anziani». Così il Fmi anticipando l'Art.IV. «E' improbabile che l'ondata di pensionamenti creerebbe altrettanti posti di lavoro per i giovani". Per il Fmi "è urgente razionalizzare i vari eccessi nel sistema».