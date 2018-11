In Germania l'estrema destra vuole un suo sindacato

PER IG METALL È ALLARME SOCIALE

Messi insieme, AfD e Liberi elettori formano più del 20% dell'elettorato del Land. Più dei Verdi al 18%, che in cinque anni hanno raddoppiato i consensi, e c'è chi dice che tra i Liberi elettori si celino anche dei simpatizzanti della destra estrema, richiamati da qualche candidato degli ambienti neonazisti e nostalgici, mascherato tra i populisti moderati. Alla Ig Metall, potente sindacato dei metalmeccanici apripista di molte conquiste dei lavoratori in Europa, c'è irritazione e si invita a non adagiarsi, «è a rischio la pace sociale, nella società come dentro le aziende». Una conflittualità inedita che può far saltare il monolite tedesco del sindacato fondato sull'unità, prima ancora che sulla concertazione dura (in Germania un rappresentante dei lavoratori siede nel consiglio di sorveglianza) con le aziende.

L'AVANGUARDIA DEI SINDACATI TEDESCHI NEL MONDO

Igm è il sindacato più grande al mondo, la punta di diamante delle associazioni per la tutela dei lavoratori. Un'istituzione capace di organizzare nel 2018 uno sciopero nazionale a oltranza storico – non accadeva da 30 anni – di oltre 2 milioni e mezzo di tute blu che, ancora una volta, ha ottenuto rapidamente miglioramenti negli orari (più flessibilità nella settimana corta) e nelle condizioni salariali (aumento del 4%) per quasi 4 milioni di occupati. I metalmeccanici tedeschi fanno scuola anche per le forme iniziali di tutela introdotte per la selva dei lavoratori precari dei crowdworker, i lavoratori a cottimo digitali, e per i servizi a loro disposizione. Roba da far invidiare i lavoratori del mondo intero, anche per le buste paga che circolano tra gli operai tedeschi, di per sé tra le più alte e sicure in Europa. Specie nella Baviera, patria di colossi come la Bmw.