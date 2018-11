Tria ha difeso le previsioni di crescita della manovra

«Il tasso di crescita non si negozia»: il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in una nota del Mef, «smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico». «Le previsioni di crescita», si legge nel comunicato, «sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal governo».

ROMEO: ALLA UE LETTERA CON CRESCITA AL 1,5%

Dello stesso avviso anche Massimiliano Romeo, senatore e capogruppo della Lega al Senato, che è intervenuto a Agorà Rai Tre. «Non esiste. Noi scriveremo all'Europa che la strada giusta è quella (stima di crescita del Pil all'1,5% ndr)», ha edtto risponendo alla domanda se nella risposta all'Ue venisse abbassata la stima di crescita del Pil all'1,3%.

L'APPELLO DI TAJANI: «QUELLA CIFRA È IRRAGGIUNGIBILE»

Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani è necessario «cambiare la manovra, e bisogna fare in fretta, c'è tempo fino a questa sera (il 13 novembre ndr) il buon senso deve prevalere sui capricci, a volte sull'arroganza che punta a difendere posizioni che sono economicamente indifendibili». Tajani ha anche lanciato «un appello al governo italiano perché modifichi i contenuti della manovra per dare un segnale di cambiamento che permetta di evitare una bocciatura della proposta italiana». Secondo il presidente dell'Europarlamento «la manovra così come è non va, non è soltanto questione del 2,4%, anche le percentuali di crescita sono irrealizzabili, nessuno crede che l'Italia possa arrivare all'1,5% o come dice il vicepremier Salvini al 2%, perché come dimostrano anche gli ultimi dati sulla produzione industriale, la cifra indicata dal governo è irraggiungibile».