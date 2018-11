L'ad di Tim Genish è stato sfiduciato

L'ad di Tim Amos Genish è stato sfiduciato con decisione assunta a maggioranza dal cda e con effetto immediato. Al manager sarebbe mancato l'appoggio di Elliott, si apprende da fonti ben informate. Ora il presidente Fulvio Conti ha assunto le funzioni dell'ad (anche se i rumors indicavano la possibilità di una scelta interna con la nomina di Rocco Sabelli o di Alfredo Altavilla). E Vivendi, ormai in aperto scontro con il fondo americano, dovrebbe chiamare un'assemblea per riprendere il controllo della governance. A Piazza Affari il titolo Tim ha aperto in positivo ma è girato in negativo dopo la notizia della sfiducia. La nuova riunione del consiglio di amministrazione di Tim è stata convocata il 18 novembre al fine di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato.

VIVENDI: «MOSSA CINICA»

«È stata una mossa molto cinica e volutamente pianificata in segreto, per creare la massima destabilizzazione e influenzare i risultati di Tim, e dopo un diniego ufficiale di domenica, senza la conoscenza di molti membri del consiglio e mentre l'amministratore delegato stava negoziando per Tim e portando avanti il suo doveri dall'altra parte del mondo. Denunciamo la destabilizzazione di questa decisione e il metodo vergognoso», ha dichiarato un portavoce di Vivendi.