Alberto Brambilla verso l'Inps, Mimmo Parisi all'Anpal

PER L'INPS LA LEGA PUNTA SU BRAMBILLA, MA DI MAIO STORCE IL NASO

Il Carroccio, per mancanza di candidati credibili, continua a puntare su Alberto Brambilla, già sottosegretario al Lavoro e presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Brambilla, soprattutto, è stato il maggior consigliere di Matteo Salvini sui dossier previdenziali (l'anticipo pensionistico Quota 100 e le pensioni d'oro) sul reddito di cittadinanza, anche se spesso i suoi suggerimenti non sono stati accolti dal leader: per esempio, nelle ultime settimane, ha messo in allarme il ministro degli Interni circa le coperture di Quota 100, oltre 6 miliardi di euro a suo dire insufficienti, e sulla necessità di inserire delle penali non per far saltare i conti dell'istituto.