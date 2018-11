Quali e quanti beni possono essere dismessi dallo Stato

Non è certo un mistero che un Paese come il nostro, dalla storia millenaria, possegga un patrimonio immobiliare inestimabile. La stessa agenzia del demanio, nel censire i beni, precisa che i dati economici sono riferibili al valore inventariale dei beni edificati, non assimilabili a quello di mercato. In totale, all'ultimo conto patrimoniale dello Stato del 31 dicembre 2017, risultano censiti 30.285 fabbricati e 12.900 terreni, per un valore complessivo di 60.454.368.610 euro. Con un incremento rispetto agli ultimi anni, se si pensa che nel 2014 il patrimonio era pari a 58.951.322.281 euro.

I BENI ALIENABILI E QUELLI INALIENABILI

Meglio non fregarsi le mani con cupidigia: secondo l'articolo 826 Codice civile, i beni dello Stato si dividono in disponibili e indisponibili. Questi ultimi, i soli che il legislatore si è premurato a elencare data la loro importanza, sono vincolati a un pubblico servizio e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro destinazione originaria. Sono dunque soggetti al vincolo dell’inalienabilità (non si possono vendere) e, per lo stesso motivo, non possono essere dati in garanzia. Di contro, i beni disponibili sono commerciabili a tutti gli effetti e sono sottoposti alla stessa normativa dei patrimoni privati: possono essere alienati, usucapiti e usati come garanzia nei rapporti con i creditori. «Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato», si legge all'art. 826, «le foreste del demanio forestale, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».

I CONTI NON TORNANO

La lettura del codice consente di comprendere che i numeri riportati sopra debbono essere scremati. Per quanto riguarda i fabbricati, l'archivio del demanio censisce «edifici cielo terra, porzioni, singole unità immobiliari, capannoni, chiese, impianti sportivi, infrastrutture, ma anche monumenti». Sotto la definizione “aree” ricadono invece «terreni agricoli, aree edificabili, argini, boschi, giardini, siti archeologici, cimiteri di guerra, montagne, miniere, strade, eccetera». Su 30.285 fabbricati, più della metà (circa il 62%) è patrimonio indisponibile, poco meno del 16% ha valore storico-artistico e solamente 6.804 beni vengono definiti «patrimonio disponibile», con un valore stimato di circa 1,2 miliardi. Sembrerebbe andare meglio con le 12.900 aree, dato che appena poco più del 21% è indisponibile e il 14% ha valore storico mentre circa il 65% è censito come patrimonio disponibile. Il problema è che questo 65% vale solo 759 milioni di euro, ovvero il 16,5% del valore totale delle aree demaniali. Grazie al portale Open Demanio è inoltre possibile consultare le mappe interattive dei beni di proprietà dello Stato per comprendere in quali parti del Paese vengano conservate le nostre ricchezze. Si scopre prevedibilmente che la Regione con più fabbricati pubblici è il Lazio, con 4.382 immobili, di cui più di 3 mila situati nella sola Roma (dove circa il 74% è indisponibile e il 10% ha valore storico artistico), seguita dalla Toscana (2.546 immobili), dal Veneto (2.515) e dalla Sicilia (2.377).