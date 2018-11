Perché Tim torna a essere la madre di tutte le guerre di potere

Scenari possibili: i francesi mollano su Tim in cambio del via libera alla conquista di Mediaset. Elliott, che tra l’altro è proprietario anche del Milan (tutto si tiene), vince la partita, non si oppone alla nazionalizzazione della rete e si mangia il Biscione portando a compimento la sua malcelata idea di media company. Ma molto dipenderà anche da quello che vuole fare Berlusconi: assecondare la partita e sacrificare Mediaset sull’altare di una fusione che consegnerebbe ai suoi figli una partecipazione di rilievo in un colosso del settore o resistere coi denti in bella solitudine come ha sempre fatto finora? Il Cav è imprevedibile, ma c’è un dato che dovrebbe farlo riflettere: il drastico ridimensionamento di Forza Italia dice che quello della politica è un ombrello dietro il quale non può più ripararsi. Mentre il suo alleato (ex?) Matteo Salvini non è detto voglia continuare a fargli da scudo. Anzi, dalle sue ultime mosse sembra proprio intenzionato ad abbandonare quel ruolo.