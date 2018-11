Il governo mette al riparo le Bcc dallo spread

Il governo sterilizza l'effetto dello spread sui conti delle Bcc, le banche di credito cooperative. Con un emendamento alla legge di Bilancio proposto dal Movimento Cinque Stelle e approvato dalla commissione Finanze, che quindi dovrà essere approvato dall'Aula, si prevede che le Bcc possano iscrivere a bilancio i titoli di Stato posseduti al valore di iscrizione dell'anno precedente, e non al valore di mercato. Così facendo, la svalutazione dei Btp non peserà sui conti, un'emergenza che avrebbe costretto parecchi istituti a intervenire. Il governo dà anche una mano ai conti pubblici, perché questa misura rende ovviamente meno "rischiosi" i titoli per le banche, che quindi non saranno incentivate a cederli in un momento in cui c'è estrema necessità di compratori. Ancora in discussione, invece, l'emendamento leghista per cancelllare l'obbligo di adesione a una delle tre centrali e che è sostenuto da ChiantiBanca.

LA PROPOSTA DI FRACCARO: «PROTEGGIAMO I BILANCI DALLO SPREAD»

La proposta è stata promossa e annunciata da Riccardo Fraccaro, il ministro per i rapporti con il Parlamento e che, non a caso, è di Trento, la sede della Cassa centrale Banca, una delle tre centrali dentro le quali dovrebbe confluire le Bcc. «La commissione Finanze ha approvato - spiega - il nostro emendamento alla manovra che consentirà alle Bcc di proteggere il proprio bilancio dalle oscillazioni dello spread. In questo modo tuteliamo le banche del territorio che non utilizzano i titoli di stato a fini di speculazione, adeguandoci a quanto avviene in Paesi europei come la Germania. Con questo intervento le banche e le società finanziarie non quotate sono escluse dall'obbligo di adottare i principi contabili internazionali. Insieme alle assicurazioni, potranno quindi valutare i titoli di Stato che detengono in maniera durevole al valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale, invece che al valore di mercato. Non saranno quindi costrette ad applicare criteri contabili che potrebbero determinare difficoltà ad erogare credito»