Indici di Borsa e spread del 15 novembre 2018

Piazza Affari apre positiva dopo il via libera del goerno inglese sull'accordo tecnico con Bruxelles sulla Brexit. Il Ftse Mib in avvio segna un +0,45% a quota 19.164 punti. Lo spread ha avviato la giornata in calo a 306 punti.

TOKYO IN CALO, SHANGHAI SALE

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in lieve ribasso, con gli investitori che temono ulteriori ripercussioni sui mercati finanziari, dalla correzione a Wall Street - in particolare la tecnologia, all'incertezza sulla Brexit, il rallentamento della crescita in Cina e le prospettive di tassi di interesse più alti negli Usa. L'indice Nikkei cede lo 0,20% in chiusura, a quota 21.803,62. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza leggermente sul dollaro a 113,50, e sull'euro a un valore di 128,60. Le Borse cinesi, malgrado l'avvio stentato, riescono a chiudere la seduta con buoni guadagni, in scia al rally nel finale: l'indice Composite di Shanghai sale dell'1,36%, a 2.668,17 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dell'1,45%, terminando ai massimi intraday a quota 1.398,40.