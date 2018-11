ChiantiBanca e gli interessi a smontare la riforma delle Bcc

Assi insospettabili si delineano sulla riforma del credito cooperativo: la bomba sganciata dalla Lega in commissione Finanze del Senato che di fatto, se approvata, eliminerebbe l'obbligo per i singoli istituti di aderire a uno dei tre gruppi unici - Cassa centrale banca (Ccb), Iccrea o Cassa Raiffesen - ha molti sostenitori nella rossa (una volta, almeno) Toscana. Qui, in nome di un bancario "padroni a casa nostra", è partito un corteggiamento della maggioranza giallo-verde che punta alla demolizione della riforma approvata dal precedente governo e che, un po' a sorpresa, adesso sembra dare i suoi frutti.

LOGICHE NON SEMPRE TRASPARENTI DIETRO LE BCC

Front runner dell'operazione: un pezzo del maggior istituto di credito cooperativo della regione, ChiantiBanca. Per ricostruire questa storia bisogna tornare però al 13 settembre 2018 quando all'hotel Obihall di Firenze si è svolto il convegno "La scomparsa del credito cooperativo", organizzata da Articolo 2-Associazione per la cooperazione di credito. Articolo 2 è un'associazione che dice di ispirarsi ai «prinicipi dell'insegnamento sociale cristiano» e che ha come obiettivo la moratoria sulla riforma delle Bcc, criticata soprattutto per la parte che, prevedendo l'adesione ai gruppi unici, limiterebbe l'autonomia dei singoli istituti. Secondo i critici, in realtà quello che si vuole evitare è che la Banca centrale europea (Bce) metta il naso, attraverso i gruppi, nei conti delle Bcc, molte volte virtuose centrali a servizio del territorio ma in altri casi erogatori di credito secondo logiche non sempre trasparenti e ininfluenti da manovre politiche.

IL PRESSING DI CHIANTIBANCA SU CASTELLI E BAGNAI

Per il convegno del 13 settembre, hanno raccontato le cronache locali, Articolo 2 era riuscita ad agganciare il viceministro Laura Castelli e Alberto Bagnai, presidente della commissione Finanze del Senato e chiaro ispiratore dell'emendamento che sta agitando le acque delle Bcc. A dire il vero in quel caso Bagnai aveva frenato molto, spiegando che oramai era troppo tardi per tornare indietro rispetto al disegno generale della riforma e dati i gruppi già costituiti. Cosa sia cambiato da allora, non è dato saperlo ma è certo che, se approvato nella sua versione originaria, l'emendamento leghista cancellerebbe di fatto uno dei pilastri della riforma.