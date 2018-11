Italia secondo mercato per l'export di gas russo

L'Italia ha scavalcato la Turchia ed è diventata il secondo importatore di gas proveniente dalla Russia. Nei primi 9 mesi del 2018 Roma ha comprato da Gazprom 18,3 miliardi di metri cubi di gas, superando così i 17,9 di Ankara. Al primo posto rimane però la Germania, che con 42,7 miliardi di metri cubi acquistati è di gran lunga il principale mercato per l'export di gas russo. Per il fabbisogno di gas naturale l'Italia dipende quasi completamente dall'estero: importiamo il 92% del totale e la produzione nazionale copre solo il restante 8%. Secondo il direttore delle relazioni internazionali dell'Eni Lapo Pistelli, che in audizione alla commissione Esteri del Senato ha fatto il punto sui rapporti con Mosca, in Italia «ci sarebbe un potenziale di maggior sfruttamento, ma le scelte fatte dal Paese e dagli enti locali non hanno permesso di sfruttarlo appieno». Nella torta delle importazioni la Russia ha il ruolo più importante con il 40%, segue l'Algeria al 25% e la Libia al 6%. Anche sul fronte del petrolio, con la riduzione delle importazioni dall'Iran per le sanzioni, il peso di Mosca - oggi quarto fornitore del nostro Paese - è «presumibilmente destinato ad aumentare».