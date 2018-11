Quanto risparmiano i lavoratori autonomi con la flat tax

Le norme in manovra sul regime forfettario per chi ha la partita Iva che prevede un'imposta del 15% fino a 65.000 euro di volume d'affari «generano un grandissimo squilibrio nel nostro sistema fiscale relegando, di fatto, la progressività alla sola imposizione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione». Lo si legge in uno studio della Uil secondo il quale con l'estensione del regime forfettario, la cosiddetta "Flat tax", a parità di reddito imponibile l'imposta Irpef di un autonomo potrà arrivare al 52% in meno di quella che paga un dipendente.