Secondo Coldiretti ci sono terreni da privatizzare per 10 miliardi

Il governo vuole reperire risorse per 18 miliardi di euro da destinare alla manovra con un nuovo piano di dismissioni e privatizzazioni. E Coldiretti segnala che i terreni agricoli posseduti dalle amministrazioni pubbliche italiane hanno un valore che potrebbe "coprire" più della metà della cifra indicata dall'esecutivo: circa 10 miliardi di euro, per l'esattezza 9,9 miliardi. I terreni agricoli in mano pubblica hanno incrementato il loro valore del 31% negli ultimi 15 anni, come certificato dall'Istat nel suo report sulla ricchezza non finanziaria. Eppure, sebbene si tratti spesso di terre fertili anche di grandi dimensioni, questi appezzamenti secondo Coldiretti il più delle volte sarebbero sottoutilizzati, in quanto privi di una conduzione imprenditoriale capace di sfruttarli in pieno.

